В Домодедово у самолета при взлете отказали обе инерциальные системы

«Авиаторщина»: у самолета отказали инерциальные системы при взлете из Домодедово

У самолета авиакомпании NordStar отказали обе инерциальные системы во время взлета в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным канала, ночью самолет Boeing 737-300 выполнял рейс в Красноярск. Однако на высоте 1,8 км экипаж объявил сигнал срочности «пан-пан» (состояние, при котором не требуется оказания немедленной помощи, но необходима немедленная передача информации).

Пилоты сообщили диспетчерам об отказе обеих инерциальных систем авиагоризонта и показаний курса. Командир воздушного судна решил вернуться в Домодедово после выработки топлива.

Самолет находился в зоне ожидания на ручном управлении около 1,5 часа и после полуночи 9 апреля приземлился. Борт отстранили от полетов, а пассажиров через два часа отправили в Красноярск на резервном воздушном судне.

Накануне пассажирский самолет Ан-24, следовавший из Иркутска в Ленск, вернулся обратно в аэропорт вылета из-за поломки на борту.

Ранее самолет поцарапали трапом в Новокузнецке.