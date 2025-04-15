В Госдуме выступили против изменения взносов на капремонт для новостроек

Минстрой РФ предложил сократить период отсрочки по уплате взносов на капремонт новостроек с пяти лет до одного года. Однако зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с Общественной Службой Новостей выступила против этой инициативы, подчеркнув, что гораздо важнее сначала разобраться с гарантийными обязательствами застройщиков.

Сегодня собственники квартир в новостройках должны вносить средства на капремонт не позднее пяти лет после включения дома в региональную программу. Причем устанавливать конкретные сроки регионы могут самостоятельно. В качестве примера депутат напомнила, что в Москве платить жители начинают спустя восемь месяцев, в Подмосковье – шесть месяцев, в Ленинградской области – через полгода.

«Кроме того, региональные фонды капитального ремонта и без того сталкиваются с нехваткой средств, и, вероятно, ускорение начала взносов — попытка восполнить этот дефицит», — отметила она.

По мнению Разворотневой, это неверный подход, так как решение проблемы должно быть комплексным – нужно не просто собирать средства с граждан, а навести порядок с гарантийными обязательствами застройщиков, которые сегодня сокращены на период до трех лет. При этом строительные компании зачастую затягивают с устранением дефектов, а когда трехлетний период истекает, все недочеты «вешают» на собственников. Необходимо вводить «инструкцию» по эксплуатации для многоквартирных домов, так как это позволит владельцам жилья лучше ориентироваться в необходимых работах для предотвращения проблем с фондом, считает депутат.

«Дом — это сложный инженерный объект. Без четких регламентов по эксплуатации он очень быстро начинает разрушаться. Поэтому важно, чтобы каждый участник процесса — застройщик, управляющая компания, собственник — выполнял свои обязанности», — заключила она.

Напомним, также Минстрой предложил изменить порядок определения взносов на капремонт: в ведомстве разработали поправки в Жилищный кодекс (ЖК), которые предполагают, что в кодексе будет указан минимальный размер взноса для домов с лифтами и без. Специалисты полагают, что прямое указание на возможность дифференциации взноса в зависимости от наличия лифтов будет способствовать принятию регионами обоснованных решений об установлении минимального взноса на капремонт с учетом характеристик и технической оснащенности домов.

Ранее в Минстрое заявили, что застройщики не имеют запаса «жирка» для снижения цен на жилье.