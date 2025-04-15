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Россиянина забыли на ночь в продуктовом магазине, и он вышиб стекло, чтобы выбраться

Mash: в Хабаровске мужчина уснул в продуктовом магазине и оказался там взаперти
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Shutterstock/Stockah

В Хабаровске уснувшего в продуктовом магазине мужчину случайно заперли там на ночь. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в продуктовом магазине, расположенном на улице Демьяна Бедного. Сотрудники торговой точки после окончания смены потушили свет, закрыли двери и ушли домой.

Однако в темное время суток в тамбуре магазина внезапно проснулся клиент, который оказался заперт в помещении. Как мужчина туда попал, неизвестно. У него не получилось открыть двери, и тогда он выбил стекло, чтобы выбраться.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего. Детали и обстоятельства случившегося на данный момент уточняются.

До этого пьяный костромич обнес ТЦ, в котором его случайно закрыли на ночь. Спустя некоторое время его задержали, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее в Химках охранник парка случайно запер девушку в кабинке на колесе обозрения.

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