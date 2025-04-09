Пьяный костромич обнес ТЦ, в котором его случайно закрыли на ночь

В Костроме переночевавшего в ТЦ мужчину задержали за кражу

Жителя Костромы подозревают в краже в торговом центре в нерабочее время. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным сотрудников правоохранительных органов, пьяный мужчина пришел в комплекс перед закрытием и уснул. Так как его никто не заметил, торговый центр закрыли вместе с костромичом внутри. Позже мужчина проснулся и понял, что не может выйти.

«Костромич не растерялся, обошел торговые точки и похитил там выручку в размере почти 100 тысяч рублей и сотовый телефон», — сообщается в публикации.

Утром посетитель незаметно для персонала вышел. Спустя некоторое время его задержали, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

До этого в Германии персонал случайно запер пенсионерку в супермаркете. Оставшись в магазине на ночь, женщина стала курить сигареты и пить алкоголь. Помимо этого, немка набрала в сумку товаров на крупную сумму.

Ранее женщина нашла свою дочь в печи супермаркета, в котором они работали.