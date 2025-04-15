Киберэксперт объяснил, как мошенники используют взлом аккаунта на «Госуслугах»

Мошенники в последнее время активно стремятся завладеть доступом к аккаунтам россиян на портале «Госуслуг». Это дает им возможность ограбить человека, а также создать ему проблемы с правоохранительными органами и получить информацию о детях, предупредил специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Доступ к «Госуслугам» дает преступникам возможность оформить на пользователя займы в микрофинансовых организациях, снять самозапрет на кредиты. Используя СНИЛС и ИНН, они получают данные о том, какое имущество есть у человека, узнать есть ли у него дети, а также выяснить их имена и возраст.

«Имея эти данные, аферисты смогут придумывать более изощренные схемы развода, — пояснил специалист. — Возможно, не все это обернется для вас именно финансовыми потерями, но может создать множество проблем с правоохранительными органами и судами».

Курочкин призвал максимально осторожно относиться к «Госуслугам» и помнить, что с портала никогда не будут звонить россиянину для того, чтобы узнать поступающие коды подтверждения. Необходимо соблюдать цифровую гигиену и перепроверять всю поступающую информацию, заключил он.

До этого эксперт также призвал россиян внимательно изучать ресурс, на который ведет QR-код с квитанции или объявления, чтобы не стать жертвой мошенников. По его словам, не стоит бездумно переходить по всем ссылкам. Он отметил, что аферисты, например, могут приглашать людей через QR-код якобы в чат дома.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники стали притворяться налоговиками ФНС.