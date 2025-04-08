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Россиянам объяснили, как не стать жертвой мошенников из-за QR-кодов

Специалист Курочкин: при использовании QR-кодов важно внимательно изучать ресурс
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Depositphotos

Россиянам важно внимательно изучать ресурс, на который ведет QR-код с квитанции или объявления, чтобы не стать жертвой мошенников. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

По его словам, не стоит бездумно переходить по всем ссылкам. Он отметил, что аферисты, например, могут приглашать людей через QR-код якобы в чат дома.

«Если и переходить в такие каналы, то надо удостовериться в их подлинности. Например, лично поговорить с соседями, которые там состоят. А еще лучше — переходить в подобные чаты только по приглашению хорошо знакомых людей», — подчеркнул Курочкин.

Помимо этого, он посоветовал внимательно проверять ссылку сайта, на который ведет код, потому что мошенники могут создать фишинговую копию страницы. При оплате по QR-коду важно проверить назначение платежа. Специалист также предупредил, что злоумышленники также начали наклеивать поддельные QR-коды на электросамокаты.

Накануне сообщалось, что мошенники снова начали использовать QR-коды для обмана россиян — в подъездах столицы стали расклеивать объявления с QR-кодами, которые якобы ведут в домовые чаты. При переходе по ссылке жителям дома предлагают перевести деньги на «шлагбаум» или зарегистрироваться в клоне известного мессенджера, введя личные данные.

Ранее в России предложили контролировать водителей автобусов через QR-коды.

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