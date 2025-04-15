Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мошенники стали притворяться налоговиками ФНС

МВД: мошенники звонят россиянам якобы от ФНС по поводу декларации 3-НДФЛ
close
Depositphotos

Мошенники, целью которых становятся доверчивые граждане России, разработали новую схему воровства — теперь они звонят россиянам якобы от Федеральной налоговой службы (ФНС) по поводу декларации 3-НДФЛ. О новой схеме рассказали в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Во время звонка мошенники требуют назвать паспортные данные либо ИНН для записи на прием в инспекцию ФНС — однако это незаконно.

В Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД призвали россиян помнить, что по телефону называть свои персональные данные нельзя. В том случае, если вы действительно должны записаться в ФНС на прием — это можно сделать с помощью сервиса ФНС «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Также мошенники начали рассылать россиянам фейковые письма о попытках входа в «Госуслуги».

Ранее москвичка отдала мошенникам 5,2 млн рублей после общения на сайте знакомств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами