Мошенники стали притворяться налоговиками ФНС

Мошенники, целью которых становятся доверчивые граждане России, разработали новую схему воровства — теперь они звонят россиянам якобы от Федеральной налоговой службы (ФНС) по поводу декларации 3-НДФЛ. О новой схеме рассказали в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Во время звонка мошенники требуют назвать паспортные данные либо ИНН для записи на прием в инспекцию ФНС — однако это незаконно.

В Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД призвали россиян помнить, что по телефону называть свои персональные данные нельзя. В том случае, если вы действительно должны записаться в ФНС на прием — это можно сделать с помощью сервиса ФНС «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Также мошенники начали рассылать россиянам фейковые письма о попытках входа в «Госуслуги».

Ранее москвичка отдала мошенникам 5,2 млн рублей после общения на сайте знакомств.