Названы правила, которые помогут избежать оплаты перевеса багажа в аэропорту

Взвешивание багажа дома поможет избежать оплаты перевеса в аэропорту, для этого можно использовать обычные весы. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Кроме того, часть вещей из чемодана можно переложить в ручную кладь, а объемную и тяжелую одежду — надеть на себя слоями. В качестве второй ручной клади можно взять складную сумку, которая потребуется, если на обратном пути вещей станет больше.

«Учитывайте вес при покупке вещей для поездки. Чем легче чемодан — тем больше вещей вы сможете взять», — добавили в сообщении.

Директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева до этого говорила, что при потере багажа после авиаперелета важно обратиться в службу розыска багажа (Lost&Found) или к представителю авиакомпании, которые должны быть в аэропорту. Она посоветовала не выкидывать посадочный талон, потому что на нем должна быть наклеена бирка с информацией о багаже, необходимой для составления акта об утере. Авиакомпания должна искать багаж в течение 21 дня. Эксперт отметила, что средства на необходимые вещи она может компенсировать.

Ранее сообщалось, что авиакомпания потеряла багаж россиянина и вернула ему лишь часть вещей в чужой сумке.