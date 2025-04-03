Авиакомпания потеряла багаж россиянина и вернула ему лишь часть вещей в чужой сумке

Пассажир «Ямала» сдал вещи в багаж и получил их спустя неделю в другой сумке

Пассажиру авиакомпании «Ямал» спустя неделю вернули потерянный в Тюменском аэропорту багаж. Как сообщает Telegram-канал «Авиаторщина», вещи принадлежали ему, но находились в незнакомой сумке.

Житель Курганской области Евгений Л. летел из Тюмени в поселок Сабетта на Ямале 26 марта. В аэропорту «Рощино» он сдал в багаж сумку с личными вещами и едой, но по прилете получить ее не смог и адресовал перевозчику претензию. Пропавшие вещи мужчине вернули лишь накануне, однако вместо родной сумки Евгений получил новую, а часть из лежавших внутри вещей и вовсе пропала.

Оказалось, что сумка пассажира так и не покинула аэропорта в день вылета, а когда ее нашли, находившиеся внутри продукты питания испортили сумку и часть содержимого. Сотрудники службы розыска багажа решили заменить ее, так как старая была уже непригодна для транспортировки. Работники аэропорта заполнили акт о «списании» вещей пассажира, но самого владельца предупреждать не стали. Он уже обратился в транспортную полицию.

Ранее сотрудник аэропорта Толмачево при разгрузке рейса украл два iPhone на подарок к 8 Марта жене и дочери.