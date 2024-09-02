Россиянам рассказали, как действовать при потере багажа в аэропорту

При потере багажа после авиаперелета важно обратиться в службу розыска багажа (Lost&Found) или к представителю авиакомпании, которые должны быть в аэропорту. Об этом Pravda.Ru рассказала директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева.

Она посоветовала не выкидывать посадочный талон, потому что на нем должна быть наклеена бирка с информацией о багаже, необходимой для составления акта об утере. Авиакомпания должна искать багаж в течение 21 дня. Эксперт отметила, что средства на необходимые вещи она может компенсировать. Если багаж задержали по вине перевозчика или его не найдут в установленные сроки, пассажирам также положены денежные выплаты.

Кошелева добавила, что багаж лучше застраховать, потому что в случае потери вещей страховая компания будет взаимодействовать с перевозчиком самостоятельно. В этом случае, пассажиры точно получат денежную компенсацию, заключила она.

Авторы группы «Путешествия без багажа» в Одноклассниках Виталий Багров и Антон Гилмор до этого рассказали «Газете.Ru», что багаж при перелете может потеряться при обработке в аэропорту, во время трансферного рейса и во время доставки в багажный отсек самолета.

Ранее сообщалось, что багаж Орнеллы Мути с подарками Армани потеряли по пути в Петербург.