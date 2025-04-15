Стало известно, как питомцы улучшают качество жизни своих хозяев

Домашние питомцы могут улучшить качество жизни своих хозяев и повлиять на их эмоциональное состояние. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на исследования ученых.

Так, например, прогулки с собаками могут снизить уровень стресса, кошки — помогают расслабиться после тяжелого дня. Помимо этого, животные позволяют не чувствовать себя одиноко.

«Общение с животными помогает не только взрослым. Детей они учат эмпатии, ответственности и умению заботиться о других. А пожилым людям — дарят ощущение жизни, наполненной смыслом и движением», — добавили в сообщении.

Британские ученые из Кентского университета до этого рассчитали денежный эквивалент счастья от наличия у человека собаки или кошки. Оказалось, что обладание питомцами приносит владельцам существенную сумму в плане удовлетворенности жизнью. Расчеты показали, что если перевести связанное с четвероногими компаньонами жизненное благополучие в деньги, получившаяся сумма составила около £70 тыс. (7,6 млн рублей по курсу на момент публикации) в год по сравнению с одинокой жизнью.

Ранее собаководам назвали запахи, от которых питомцы «теряют голову».