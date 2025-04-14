Собаководам назвали запахи, от которых питомцы «теряют голову»

Запах «своего» человека является одним из самых дорогих для собак, потому что от него они «теряют голову». Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, он ассоциируется с безопасностью, активирует у питомца зоны удовольствия, снижает стресс и укрепляет эмоциональную связь. Кроме того, собаки особенно реагируют на ароматы мяса, сыра и рыбы, а также на запахи листвы, травы и земли. Они также сильно реагируют на запахи других животных.

«Собаки с любопытством обнюхивают собратьев, изучая их настроение и статус. Через запах они читают эмоции, пол, и даже «социальную» информацию, передаваемую перианальными железами», — отметили в сообщении.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что собаки могут отказываться от прогулки из-за проблем со здоровьем. Кроме того, еще одной из причин отказа может стать негативный опыт, например, агрессия или резкий шум на улице. В данном случае важно показать животному, что мир безопасен и хозяин рядом с ним.

Ранее ученые выяснили, что собаки серьезно вредят экосистемам.