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Ученые подсчитали денежный эквивалент счастья от обладания питомцами

SIR: домашние животные улучшают качество жизни на £70 тыс. в год
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Depositphotos

Британские ученые из Кентского университета рассчитали денежный эквивалент счастья от наличия у человека собаки или кошки. Оказалось, что обладание питомцами приносит владельцам существенную сумму в плане удовлетворенности жизнью. Исследование опубликовано в научном журнале Social Indicators Research (SIR).

Вывод был сделан с использованием «подхода к удовлетворенности жизнью» — методологии, разработанной экономистами, и процесса, использующего простой регрессионный анализ для определения неявной цены различных факторов или событий в жизни.

Расчеты показали, что если перевести связанное с четвероногими компаньонами жизненное благополучие в деньги, получившаяся сумма составила около £70 тыс. (7,6 млн рублей по курсу на момент публикации) в год по сравнению с одинокой жизнью.

«Это исследование отвечает однозначным «да» на вопрос, полезны ли для нас домашние животные. Питомцы заботятся о нас, и их общение имеет значительную денежную ценность.

Эту информацию можно использовать в практике здравоохранения и политике, направленной на повышение благополучия и удовлетворенности жизнью людей, имеющих четвероногих любимцев», — отметила ведущий автор исследования, доктор Аделина Гшвандтнер.

Ранее ученые выяснили, почему все больше людей по всему миру заводят собак.

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