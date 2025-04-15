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Юрист ответил, могут ли коллекторы приходить домой к должникам и их родным

Юрист Кваша: коллекторы могут приходить домой к должникам
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Depositphotos

Коллекторы имеют право писать и звонить должникам, а также приходить к ним домой для напоминания о просроченных платежах, однако они должны действовать строго в пределах закона. Об этом «Москве 24» рассказал юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Дмитрий Кваша.

При этом они не должны беспокоить родственников или коллег заемщика, напомнил юрист. По его словам, при обращении к заемщику они должны представиться, назвать свою организацию и должность. Он подчеркнул, что в ходе взаимодействия коллекторы не должны допускать угроз и шантажа, потому что это можно расценить как давление. Внутрь квартиры сотрудник может пройти только с разрешения жильцов.

«Все контакты допускаются не более одного раза за сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. И делать это нужно не раньше 08:00 и не позже 22:00 в будни и не раньше 09:00 и не позже 20:00 в выходные и праздники», — уточнил Кваша.

Накануне в ЛДПР предложили объявить незаконной деятельность коллекторов и «установить запрет на уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа)». Также заемщикам предложили предоставить права потребовать от кредитора запрета на привлечение третьих лиц к возврату просроченной задолженности, чтобы взыскание долгов проводилось исключительно в рамках правового поля.

Ранее в Госдуме оценили идею запретить деятельность коллекторов в России.

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