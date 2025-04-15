В Госдуме оценили идею запретить деятельность коллекторов в России

В России не нужно запрещать деятельность коллекторов, несмотря на жалобы должников о том, что сотрудники некоторых организаций продолжают использовать противоправные приемы. Такое мнение в беседе с «Москвой 24» высказал зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Иван Бабич.

По его мнению, делать это из-за некоторых недобросовестных компаний неправильно. Вместо этого депутат призвал уделить внимание борьбе с нарушителями закона.

«Граждане должны не умалчивать о проблеме, а регулярно обращаться в правоохранительные органы, чтобы выявлять нерадивых коллекторов», — подчеркнул Бабич.

Накануне в ЛДПР предложили объявить незаконной деятельность коллекторов и «установить запрет на уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа)». Также заемщикам предложили предоставить права потребовать от кредитора запрета на привлечение третьих лиц к возврату просроченной задолженности, чтобы взыскание долгов проводилось исключительно в рамках правового поля.

Ранее российские банки выступили против запрета на работу коллекторов.