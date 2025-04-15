Россиянам напомнили о двойных долгих выходных в мае

В этом году россиян ждут два периода длинных выходных, приуроченных к майским праздникам. Для жителей это станет хорошей возможностью отдохнуть и набраться сил, отметил в беседе с RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Депутат напомнил, что первая часть каникул продлится с 1 по 4 мая, то есть с четверга по воскресенье.

«Это позволит гражданам спланировать короткие поездки или посвятить время домашним делам», — отметил парламентарий.

Второй период выходных в честь Дня Победы продлится с 8 по 11 мая. В этот время россияне смогут принять участие в памятных мероприятиях, поздравить ветеранов и почтить память героев Великой Отечественной войны, подчеркнул депутат. Он напомнил, что 30 апреля будет сокращенный рабочий день, и призвал россиян провести предстоящие выходные с пользой.

До этого замруководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Елена Рыбакова напомнила, что россияне, вышедшие на работу в майские праздники, могут получить повышенную оплату труда. Это связано с тем, что смены в выходные с 1 по 4 и с 8 по 11 мая оплачиваются в повышенном размере.

Ранее синоптик рассказал о погоде в майские праздники в Москве.