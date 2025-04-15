Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам напомнили о двойных долгих выходных в мае

Депутат Чаплин: в мае россиян ждут два периода длинных выходных
close
Shutterstock

В этом году россиян ждут два периода длинных выходных, приуроченных к майским праздникам. Для жителей это станет хорошей возможностью отдохнуть и набраться сил, отметил в беседе с RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Депутат напомнил, что первая часть каникул продлится с 1 по 4 мая, то есть с четверга по воскресенье.

«Это позволит гражданам спланировать короткие поездки или посвятить время домашним делам», — отметил парламентарий.

Второй период выходных в честь Дня Победы продлится с 8 по 11 мая. В этот время россияне смогут принять участие в памятных мероприятиях, поздравить ветеранов и почтить память героев Великой Отечественной войны, подчеркнул депутат. Он напомнил, что 30 апреля будет сокращенный рабочий день, и призвал россиян провести предстоящие выходные с пользой.

До этого замруководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Елена Рыбакова напомнила, что россияне, вышедшие на работу в майские праздники, могут получить повышенную оплату труда. Это связано с тем, что смены в выходные с 1 по 4 и с 8 по 11 мая оплачиваются в повышенном размере.

Ранее синоптик рассказал о погоде в майские праздники в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами