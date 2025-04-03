Юрист рассказала, кто получит повышенную зарплату в мае

Юрист Рыбакова: за выход на работу в майские праздники могут заплатить больше

Повышенную оплату труда могут получить россияне, вышедшие на работу в майские праздники. Об этом агентству «Прайм» рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Елена Рыбакова.

Она подчеркнула, что в праздничные дни могут работать сотрудники непрерывно действующих организаций, где они трудятся по графику сменности. Рыбакова добавила, что смены в выходные с 1 по 4 и с 8 по 11 мая оплачиваются в повышенном размере.

Юрист добавила, что сотрудник может взять отгул вместо двойной оплаты за работу в праздники в любое удобное время.

В конце марта стало известно, что больше половины (57%) россиян на майских праздниках собираются поехать за город или в путешествие по России. Самыми популярными направлениями по бронированиям на период праздничных выходных стали Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край, Казань и Нижний Новгород.

44% россиян рассматривают майские праздники как возможность отдохнуть и перезагрузиться. Почти четверть (24%) считают, что это отличное время для поездок и путешествий.

Ранее были раскрыты самые выгодные зарубежные и внутренние направления для отдыха в мае.