Стало известно, когда в Подмосковье стартует сезон весенних грибов

В ближайшие выходные, 19–20 апреля, в Московской области может начаться сезон весенних грибов, он продлится до майских праздников. Об этом «Москве 24» рассказал автор научно-популярного канала о грибах Дмитрий Тихомиров.

«Снег отложил сезон, однако создал хорошие условия для дальнейшего роста грибов: увлажнил почву и привел к контрасту температур. Поэтому я думаю, что уже в конце недели и уж точно после выходных, ожидается большая грибная волна», — сказал эксперт.

По его словам, в этот период грибники смогут собрать сморчки и сморчковую шапочку, которые являются самыми безопасными. Они встречаются среди осин, в местах, где много воды. Например, в канавках и на бывших торфоразработках. Тихомиров посоветовал собирать их на востоке от Москвы, по направлению в сторону Шатуры, или на юго-востоке, по направлению к Рязанской области.

Помимо этого, в березняках можно будет собрать строчки гигантские, заключил эксперт.

Терапевт, паразитолог Эдуард Бартули до этого говорил, что собирать грибы нужно только вместе с опытным человеком, который хорошо в них разбирается. Опасными могут быть не только ядовитые грибы, но и те, которые считаются съедобными. Ни в коем случае нельзя собирать грибы, растущие у дороги или недалеко от фабрик, заводов и ТЭЦ, предупредил он.

Ранее были названы полезные продукты, которые можно собрать весной в лесу.