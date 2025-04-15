Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда в Подмосковье стартует сезон весенних грибов

Специалист Тихомиров: сезон весенних грибов стартует в Подмосковье 19 апреля
close
Martins Vanags/Shutterstock/FOTODOM

В ближайшие выходные, 19–20 апреля, в Московской области может начаться сезон весенних грибов, он продлится до майских праздников. Об этом «Москве 24» рассказал автор научно-популярного канала о грибах Дмитрий Тихомиров.

«Снег отложил сезон, однако создал хорошие условия для дальнейшего роста грибов: увлажнил почву и привел к контрасту температур. Поэтому я думаю, что уже в конце недели и уж точно после выходных, ожидается большая грибная волна», — сказал эксперт.

По его словам, в этот период грибники смогут собрать сморчки и сморчковую шапочку, которые являются самыми безопасными. Они встречаются среди осин, в местах, где много воды. Например, в канавках и на бывших торфоразработках. Тихомиров посоветовал собирать их на востоке от Москвы, по направлению в сторону Шатуры, или на юго-востоке, по направлению к Рязанской области.

Помимо этого, в березняках можно будет собрать строчки гигантские, заключил эксперт.

Терапевт, паразитолог Эдуард Бартули до этого говорил, что собирать грибы нужно только вместе с опытным человеком, который хорошо в них разбирается. Опасными могут быть не только ядовитые грибы, но и те, которые считаются съедобными. Ни в коем случае нельзя собирать грибы, растущие у дороги или недалеко от фабрик, заводов и ТЭЦ, предупредил он.

Ранее были названы полезные продукты, которые можно собрать весной в лесу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами