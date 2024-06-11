Врачи объяснили, в каких случаях опасно собирать даже съедобные грибы

Собирать грибы нужно только вместе с опытным человеком, который хорошо в них разбирается. Опасными могут быть не только ядовитые грибы, но и те, которые считаются съедобными. Ни в коем случае нельзя собирать грибы, растущие у дороги или недалеко от фабрик, заводов и ТЭЦ, рассказал терапевт, паразитолог Эдуард Бартули Общественной Службе Новостей.

Грибы являются «фильтровальщиками», поэтому они всасывают из среды все токсины. Если рядом с ними есть дорога или какие-то заводы, то вредные вещества с них есть и в грибах. Грибы, которые «питались» токсинами, грозят человеку серьезным отравлением, подчеркнул врач. Зависит это, по его словам, от индивидуальных особенностей организма, так как у всех разный порог интоксикации.

«Еще бывает, что люди едят грибы, когда те уже испортились — например, если банка с маринованными грибами вздулась, можно отравиться», — предупредил Бартули.

Лучший способ научиться правильно собирать грибы – это ходить за ними в компании опытных людей, которые занимаются этим не один год, заключил паразитолог.

Напомним, специалисты подчеркивают, что перед походом в лес за грибами важно внимательно изучить их внешний вид и особенности. К этому нужно относиться ответственно, потому что некоторые несъедобные виды могут быть похожи на съедобные. Так, например, ядовитую галерину окаймленную можно спутать с летними опятами.

Ранее россиянам рассказали, где категорически запрещено собирать грибы.