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Названы полезные продукты, которые можно собрать весной в лесу

Диетолог Журавлева: весной в лесу стоит собирать сосновые шишки и грибы

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Shutterstock

Диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной службой новостей рассказала о пользе для здоровья еловых шишек, которые можно собрать весной в лесу. По ее словам, в них содержатся витамины B1, А и E, убихинон, кальций, калий, фосфор и магний.

Отвары из шишек можно употреблять для профилактики весенних простуд, а также для здоровья сосудов, продолжила специалист. Также она посоветовала собирать черемшу.

«Вообще есть основное правило: есть сезонные продукты, сейчас сезон черемши — неоднократно говорила об этой чудо-траве. В ней столько микроэлементов и витаминов, что даже представить страшно, также она обладает дезинфицирующими свойствами», — пояснила Журавлева.

Еще одним полезным продуктом весеннего леса является гриб саркосцифа, который выглядит как красная чаша. Он оказывает положительное влияние на зрение, заключила диетолог.

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина до этого объяснила, как правильно выбирать зелень. По ее словам, яркий зеленый оттенок, ровные листья и привлекательный вид говорят о свежести продукта.

Она также отметила, что лучше выбирать зелень, продающуюся в горшочке, поскольку так она дольше хранится. Кроме того, важно обращать внимание на дату упаковки и место хранения.

Ранее врач назвала лучшие источники витамина С, необходимого весной.

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