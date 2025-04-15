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Врач рассказала, в какой профессии женщины чаще сталкиваются с раком молочной железы

Врач Старцева: медики чаще сталкиваются с раком молочной железы
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Freepik

С раком молочной железы чаще всего сталкиваются женщины-медики и учителя, его возникновение часто связано с сильным стрессом. Об этом kp.ru рассказала пластический хирург, профессор кафедры онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Сеченовского Университета Олеся Старцева.

«Рак молочной железы наиболее часто встречается у женщин-медиков и учителей, работа которых сопряжена со стрессом и нервным перенапряжением. И да, многие пациентки отмечают, что были конкретные стрессовые события в их жизни, после которых стартовало заболевание», — сказала врач.

По ее словам, риск развития болезни повышается из-за алкоголя и курения. Чтобы увеличить шансы на успешное лечение, важно выявить недуг на ранней стадии, подчеркнула Старцева. Для этого нужно ежегодно посещать маммолога и делать УЗИ груди.

Главный врач отделения радиотерапии ОП «ИЯМ» Химки АО «Медицина» Анастасия Голубкова до этого говорила, что лучевая терапия является одним из наиболее эффективных методов лечения рака молочной железы. Она подчеркнула, что данный подход помогает снизить риск возвращения опухоли с 30–40% до всего 5–8%.

Ранее были названы гены, которые делают терапию рака груди и яичников более эффективной.

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