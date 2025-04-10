Врач назвала наиболее эффективный метод лечения рака молочной железы

Лучевая терапия является одним из наиболее эффективных методов лечения рака молочной железы. Об этом в интервью РИАМО сообщила главный врач отделения радиотерапии ОП «ИЯМ» Химки АО «Медицина» Анастасия Голубкова. Она подчеркнула, что данный подход помогает снизить риск возвращения опухоли с 30-40% до всего 5-8%.

По словам специалиста, лучевая терапия, как высокотехнологичный и эффективный метод, включена в лечебные схемы более чем половины пациенток.

«Современные технологии позволяют существенно снизить частоту побочных эффектов при сохранении высокой противоопухолевой эффективности, что делает лучевую терапию неотъемлемым компонентом персонализированного подхода к лечению рака молочной железы», — отметила Голубкова.

Недавно ученые из Медицинского центра Вейла Корнелла установили, что линолевая кислота в составе яиц, свинины и растительных масел способствует развитию агрессивного подтипа рака молочной железы.

Чтобы понять, как линолевая кислота провоцирует развитие рака, специалисты провели эксперименты на мышах. Они выяснили, что вещество может стимулировать сигнальный путь TORC1, который отвечает за деление клеток при воздействии питательных веществ. Оказалось, что линолевая кислота образует комплекс с белком FABP5, который в больших количествах вырабатывается в тройных негативных опухолях молочной железы.

Ранее ученые объяснили, как аспирин подавляет распространение рака.