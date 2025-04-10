Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала наиболее эффективный метод лечения рака молочной железы

Врач Голубкова: лучевая терапия является эффективным методом лечения рака груди
close
Freepik

Лучевая терапия является одним из наиболее эффективных методов лечения рака молочной железы. Об этом в интервью РИАМО сообщила главный врач отделения радиотерапии ОП «ИЯМ» Химки АО «Медицина» Анастасия Голубкова. Она подчеркнула, что данный подход помогает снизить риск возвращения опухоли с 30-40% до всего 5-8%.

По словам специалиста, лучевая терапия, как высокотехнологичный и эффективный метод, включена в лечебные схемы более чем половины пациенток.

«Современные технологии позволяют существенно снизить частоту побочных эффектов при сохранении высокой противоопухолевой эффективности, что делает лучевую терапию неотъемлемым компонентом персонализированного подхода к лечению рака молочной железы», — отметила Голубкова.

Недавно ученые из Медицинского центра Вейла Корнелла установили, что линолевая кислота в составе яиц, свинины и растительных масел способствует развитию агрессивного подтипа рака молочной железы.

Чтобы понять, как линолевая кислота провоцирует развитие рака, специалисты провели эксперименты на мышах. Они выяснили, что вещество может стимулировать сигнальный путь TORC1, который отвечает за деление клеток при воздействии питательных веществ. Оказалось, что линолевая кислота образует комплекс с белком FABP5, который в больших количествах вырабатывается в тройных негативных опухолях молочной железы.

Ранее ученые объяснили, как аспирин подавляет распространение рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами