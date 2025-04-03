Названы гены, которые делают терапию рака груди и яичников более эффективной

Различные опухоли включают определенные генетические мутации, которые, с одной стороны, делают их агрессивнее, но, с другой стороны, могут быть использованы для терапии. Так, мутации в генах BRCA 1 или 2 делают рак груди и яичников более податливыми для лечения, рассказала «Газете.Ru» биолог, руководитель научных коммуникаций Genotek Екатерина Суркова.

«Есть определенный вариант наследственного рака молочных желез и яичников, связанный с мутациями в генах BRCA 1 или 2. Эти гены кодируют белки, которые участвуют в восстановлении поврежденной ДНК. Пациенты с мутацией в этих генах часто реагируют лучше на химиотерапию такими препаратами, как цисплатин, олапариб или талазопариб. Это связано с тем, что мутация в BRCA нарушает способность клеток восстанавливать повреждения ДНК, делая их уязвимыми перед этими лекарствами», – отметила специалист.

По словам специалиста, рак при таких мутациях становится более агрессивным, однако, он лучше реагирует на определенные вещества.

«Эти мутации делают рак молочной железы чувствительным к определенным препаратам. Опухоли, ассоциированные с наследственными мутациями BRCA1/2, обладают высокой чувствительностью к ДНК-повреждающим агентам: препаратам платины и PARP-ингибиторам. Механизм действия таких препаратов основан на накоплении двунитевых разрывов (имеются в виду нити спирали ДНК) в опухолевых клетках и их последующей гибели», – добавила специалист.

По ее словам, такое лечение называют таргетным. Оно отличается высокой эффективностью и минимальными побочными эффектами благодаря своей целенаправленности на конкретные молекулярные мишени опухоли.

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