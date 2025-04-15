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Россиянам рассказали о пользе нетренировочной активности для здоровья

Врач Гаврилюк: нетренировочная активность поможет поддержать здоровье
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Нетренировочная активность необходима людям для поддержания здоровья наряду с занятиями в тренажерном зале. Об этом kp.ru рассказала автор книги «Привычка быть здоровым. Как предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт», кардиолог Наталья Гаврилюк.

По ее словам, к такой активности можно отнести все действия, на которые организм тратит энергию в повседневной жизни.

«То есть перемещение по дому, смена позы во время работы, ходьба на короткие дистанции, приготовление пищи, мелкие бытовые дела. На эти мелочи уходит до 1/3 энергии в день. Доказано, что даже ежедневные тренировки менее эффективны при низком уровне нетренировочной активности», — объяснила врач.

В целях поддержания здоровья сердца и тела она посоветовала разминаться каждый час в процессе работы. Кроме того, можно попробовать работать стоя в течение 30 минут, пританцовывать во время мытья посуды, гулять в парке.

Заведующая Отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций ЦНС №4 Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, невролог Аминат Долова до этого говорила, что физическая активность, включая домашние дела, поможет в профилактике инсульта, который возникает из-за нарушения кровоснабжения мозга.

Ранее была названа активность, которая защищает мозг пожилых от слабоумия.

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