Названа активность, которая защищает мозг пожилых от слабоумия

Силовые тренировки снижают риск деменции у пожилых, предотвращая атрофию областей мозга, критически важных для памяти. К такому выводу пришли ученые из Государственного университета Кампинас (Бразилия). Результаты исследования опубликованы в журнале GeroScience.

В исследовании приняли участие 44 человека с легкими когнитивными нарушениями — промежуточным состоянием между нормальным старением и болезнью Альцгеймера. Испытуемые были разделены на две группы. Первая в течение шести недель выполняла упражнения с отягощениями под руководством инструкторов, а вторая не меняла образ жизни.

Упражнения с отягощениями направлены на развитие силы и массы мышц. Во время таких занятий часто используют дополнительное оборудование — гантели, штанги, тренажеры.

После завершения эксперимента все добровольцы прошли магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга и ряд тестов на оценку когнитивных способностей. Результаты показали, что силовые тренировки помогли защитить от атрофии правую часть гиппокампа и предклинье — области мозга, которые часто поражает деменция.

Ученые напомнили, что предклинье участвует в формировании эпизодической памяти, обработке зрительно-пространственной информации, а также в обеспечении субъективного опыта и рефлексии. Гиппокамп «переводит» воспоминания из кратковременной памяти в долговременную, помогает в запоминании и кодировании окружающего пространства и формировании эмоций.

По мнению исследователей, силовые тренировки снижают риск развития деменции с помощью двух механизмов. Упражнения с отягощениями стимулируют выработку фактора роста нейронов и способствуют глобальному ослаблению воспаления в организме.

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