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Врач рассказал, как сны сигнализируют о проблемах со здоровьем

Врач Бузунов: сны могут сигнализировать о проблемах со здоровьем
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sebra/Shutterstock/FOTODOM

Сновидения могут сигнализировать о проблемах со здоровьем, поскольку мозг занимается восстановлением внутренних органов и систем и в состоянии покоя. Об этом kp.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ Роман Бузунов.

«Наш мозг никогда не дремлет. Во время сна те центры, которые взаимодействуют с окружающей средой, переключаются на ревизию и восстановление работоспособности внутренних органов и систем организма. Он начинает лучше воспринимать сигналы от внутренних органов», — сказал врач.

Так, например, при апноэ человек может видеть сны, в которых он тонет или не может дышать. Кроме того, женщинам может сниться беременность, о которой они не знают, добавил Бузунов. На сны также может влиять информационный стресс, с которым сталкиваются современные люди, заключил эксперт.

Врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого говорила, что перед сном полезно слушать спокойную музыку, особенно если есть трудности с засыпанием.

Ранее была названа опасность осознанных снов для психики.

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