Названа опасность осознанных снов для психики

Сон, в котором человек понимает, что спит, называется осознанным. Он может быть как активным участником происходящего, так и просто понимать, что всё, что он видит, — это лишь иллюзия. Чрезмерная практика таких снов может привести к опасному состоянию, когда реальность становится менее важной для человека, чем сон. Об этом «Газете.Ru» врач-сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, профессор ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УД Президента РФ Роман Бузунов.

«Сон, как известно, это генетически обусловленное состояние, и изменить его в корне почти невозможно. Сны, в том числе и осознанные, обычно короткие. Сама REM-фаза (фаза быстрого сна) занимает около 20% от общего времени сна. Это означает, что если человек спит 8 часов, то около полутора-двух часов за ночь ему снятся сны. Этого вполне достаточно, чтобы пережить все мыслимые и немыслимые сновидения. Честно говоря, я не встречал информации о том, что быстрые сны могут негативно сказаться на других стадиях сна и привести к нарушениям», — объяснил Бузунов.

Тем не менее может возникнуть другая, не менее опасная проблема – замещение реальности сном.

«Хотя такие пациенты приходят ко мне нечасто — примерно раз в год или раз в два года, — иногда у них происходит замещение реальности этими снами. Представьте себе, что во сне человек может реализовать себя кем угодно: героем, любовником, миллионером, космонавтом, президентом — воителем мира. А днём он всего лишь охранник в магазине или клерк. Те, кто часто входит в такие состояния, не тренируются, — это происходит естественным образом. Они не прилагают никаких усилий, но с ранних лет им снятся такие сны. И вот в чём беда: его начинает интересовать не реальная жизнь, а эти сны. Для него они становятся более значимыми, чем реальная жизнь», — объяснил Бузунов.

Ранее врач рассказал, как можно попасть в осознанный сон.