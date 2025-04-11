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Врач раскрыла, полезно ли слушать музыку перед сном

Врач Демьяновская: слушать музыку перед сном полезно
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Shutterstock

Перед сном полезно слушать спокойную музыку, особенно если есть трудности с засыпанием. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Существует также и музыкальная терапия как психотерапевтический метод. Ее применяют, чтобы справиться с эмоциональными нарушениями (страхи, агрессия и другие патологии аффекта, алекситимия), психосоматическими заболеваниями, решить коммуникативные затруднения», — отметила специалист.

Во время активности, по ее словам, полезна энергичная музыка, поскольку она ускоряет пульс, помогает справляться с физической нагрузкой и повышает мотивацию.

При этом врач напомнила о важности учета громкости музыки, поскольку при слишком сильном воздействии на уши возможно повреждение слуха.

Музыку с интенсивностью звука в 80 децибел (примерно такой уровень громкости у дверного звонка и у разговора на повышенных тонах) можно безопасно слушать не более пяти — шести часов в сутки, а в 90 децибел (сопоставим с уровнем шума в метро) — максимум четыре часа в сутки, указала Демьяновская.

Ранее родителям объяснили, как музыка влияет на развитие детей.

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