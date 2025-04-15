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В Челябинске пьяный мужчина напал на 11-летнего мальчика в подъезде

SHOT: в Челябинске пьяный мужчина несколько раз ударил 11-летнего ребенка ножом

В Челябинске пьяный мужчина напал на 11-летнего мальчика и несколько раз ударил его ножом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, 37-летний мужчина напал на мальчика в подъезде дома на улице Дегтярева. Злоумышленник был пьян и несколько раз ударил школьника ножом. На крики ребенка вышел житель дома, он спугнул нападавшего и вызвал мальчику скорую помощь. Мальчика госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как сообщил СУ СК РФ по Челябинской области в своем Telegram-канале, нападавшим оказался ранее судимый мужчина 1988 года рождения. Он задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п.п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

«Фигурант не смог довести преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку его действия были пресечены третьим лицом», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время следователь решает вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения.

До этого в Ленинградской области 26-летнего мужчину госпитализировали после конфликта с семьей бывшей супруги.

Ранее в Башкирии мужчина избил супругу из-за того, что она перестала заниматься домашними делами.

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