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В Ленобласти отец с ножом напал на бывшего зятя, защищая дочь

В Ленобласти мужчину задержали за нападение на экс-зятя
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Shutterstock

В Ленинградской области 26-летнего мужчину госпитализировали после конфликта с семьей бывшей супруги. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в поселке Дзержинский, на улице Красной Артиллерии. По предварительным данным, между пострадавшим и его экс-возлюбленной произошел конфликт, во время которого мужчина начал избивать женщину.

Так как это происходило рядом с ее домом, крик дочери услышал отец и схватился за нож. На улице он якобы нанес бывшему зятю удар в живот.

«Он был госпитализирован с ножевым ранением живота», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранта задержали.

До этого в Петербурге 44-летний мужчина не выжил после того, как избил возлюбленную. Во время конфликта сестра женщины решила ее защитить и ударила мужчину ножом.

Ранее в Башкирии мужчина избил супругу из-за того, что она перестала заниматься домашними делами.

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