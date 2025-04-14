В Башкирии мужчина избил супругу из-за того, что она перестала заниматься домашними делами

В Башкирии мужчину подозревают в избиении жены из-за ее привычек

Житель Башкирии стал фигурантом уголовного дела после нападения на супругу. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Белорецке. По данным правоохранителей, между мужчиной и 42-летней женщиной возникла ссора, связанная с алкогольной зависимостью последней.

«Подозреваемый пояснил полицейским, что его жена давно злоупотребляет алкоголем, вследствие чего не занимается домашними делами», – сообщается в публикации.

Подобные конфликты происходили и раньше, но в этот день он нанес супруге несколько ударов по голове. Женщину госпитализировали, врачи диагностировали у нее множественные ушибы головы.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

До этого в Ингушетии мужчину задержали за избиение троих детей. Он прижал нож к горлу старшей дочери, после чего нанес более сотни ударов палкой по спине. У других детей также диагностировали травмы.

Ранее 80-летняя бабушка ударила внучку тапкой и получила тюремный срок.