В Госсовете заявили о способности РФ обеспечить потребность Китая в пеллетном топливе

Россия может полностью обеспечить потребность Китая в пеллетном топливе. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт», губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

«Важный вопрос — открытие китайского рынка для наших пеллетов. <…> Мы могли бы, по сути, закрыть полностью китайский рынок нашими пеллетами, тем более, что у них своего сырья для этого недостаточно», — сказал глава комиссии.

Цыбульский добавил, что в настоящее время потребление пеллетного топлива в Китае составляет 7-8 млн тонн. Потенциально этот показатель может вырасти до 30 млн тонн. При этом в КНР сегодня действуют ограничения на ввоз сырья, отметил губернатор.

Древесные пеллеты — топливные гранулы, которые получают из различного сырья растительного происхождения путем его прессования под высоким давлением.

В конце февраля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия являются настоящими друзьями, отношения которых прошли крепкую закалку. Он отметил, что китайская и российская стороны должны улучшать стратегическую координацию и практическое взаимодействие.

Ранее Шойгу заявил, что отношения России и Китая не направлены против других стран.