Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Финансист раскрыл, кому ограничат выдачу наличных в банкоматах

Финансист Мехтиев: дропперам в России ограничат выдачу наличных с 1 сентября
close
Александр Сухов/РИА Новости

Эксперт по кредитным историям Эльман Мехтиев, основатель сервиса «Кредчек», опроверг информацию о массовых ограничениях на снятие наличных с 1 сентября. Он пояснил, что ограничения затронут лишь клиентов, чья активность вызывает подозрение, пишет агентство «Прайм».

В частности, банк получит право на 48-часовое ограничение операций по карте при подозрении на несанкционированное снятие средств, а также ввести лимит на выдачу наличных — до 50 тысяч рублей в сутки. Для счетов, фигурирующих в базе ЦБ как использованные мошенниками, лимит составит 100 тысяч рублей в месяц.

Мехтиев отметил, что эти меры в первую очередь направлены на противодействие деятельности дропперов и других лиц, замешанных в неправомерных финансовых действиях, и помогут снизить финансовые потери, связанные с использованием мошенниками методов социальной инженерии.

Он подчеркнул, что клиент юридически несет ответственность за совершаемые им операции. Поэтому любая нестандартная активность клиента может быть расценена банком как подозрительная.

До этого в ЦБ пояснили, что 1 апреля был принят закон, обязывающий банки проводить антифрод-мероприятия при выдаче наличных через банкоматы. В рамках этой работы кредитные организации должны будут проверять, не снимает ли клиент деньги под влиянием мошенников.

Ранее в Госдуме объяснили новое ограничение на снятие денег в банкоматах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами