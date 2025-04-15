Финансист раскрыл, кому ограничат выдачу наличных в банкоматах

Эксперт по кредитным историям Эльман Мехтиев, основатель сервиса «Кредчек», опроверг информацию о массовых ограничениях на снятие наличных с 1 сентября. Он пояснил, что ограничения затронут лишь клиентов, чья активность вызывает подозрение, пишет агентство «Прайм».

В частности, банк получит право на 48-часовое ограничение операций по карте при подозрении на несанкционированное снятие средств, а также ввести лимит на выдачу наличных — до 50 тысяч рублей в сутки. Для счетов, фигурирующих в базе ЦБ как использованные мошенниками, лимит составит 100 тысяч рублей в месяц.

Мехтиев отметил, что эти меры в первую очередь направлены на противодействие деятельности дропперов и других лиц, замешанных в неправомерных финансовых действиях, и помогут снизить финансовые потери, связанные с использованием мошенниками методов социальной инженерии.

Он подчеркнул, что клиент юридически несет ответственность за совершаемые им операции. Поэтому любая нестандартная активность клиента может быть расценена банком как подозрительная.

До этого в ЦБ пояснили, что 1 апреля был принят закон, обязывающий банки проводить антифрод-мероприятия при выдаче наличных через банкоматы. В рамках этой работы кредитные организации должны будут проверять, не снимает ли клиент деньги под влиянием мошенников.

Ранее в Госдуме объяснили новое ограничение на снятие денег в банкоматах.