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Российский министр предложил лишать дипломов за нежелание работать по профессии

Министр Кратюк предложил лишать диплома, если человек не работает по профессии
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Global Look Press

Министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк предложил лишать дипломов россиян, не желающих работать по профессии. Об этом он заявил в беседе с «Радио Крым».

«Есть страны, в которых если человек не работает по диплому в течение 3-5 лет, происходит аннулирование диплома», — сказал он.

По мнению министра, человека не нужно бесплатно обучать на бюджете, если он изначально не собирается работать по этой профессии.

По сведениям Кратюка, в настоящее время по профессии в сельское хозяйство после выпуска идут работать до 30% специалистов, а в животноводстве — 14%.

На прошлой неделе «Коммерсантъ» писал, что, несмотря на дефицит кадров в России, более четверти преподавателей высших учебных заведений и колледжей считают перспективы своих выпускников на рынке труда скромными.

На компьютерном и педагогическом направлениях, инженерном деле и архитектуре в хорошие перспективы студентов верят 74% педагогов, а среди преподавателей гуманитарных и естественных наук, искусства и культуры — 53–61%.

Ранее ученые раскрыли секрет успешной учебы.

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