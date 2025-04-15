Российский министр предложил лишать дипломов за нежелание работать по профессии

Министр Кратюк предложил лишать диплома, если человек не работает по профессии

Министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк предложил лишать дипломов россиян, не желающих работать по профессии. Об этом он заявил в беседе с «Радио Крым».

«Есть страны, в которых если человек не работает по диплому в течение 3-5 лет, происходит аннулирование диплома», — сказал он.

По мнению министра, человека не нужно бесплатно обучать на бюджете, если он изначально не собирается работать по этой профессии.

По сведениям Кратюка, в настоящее время по профессии в сельское хозяйство после выпуска идут работать до 30% специалистов, а в животноводстве — 14%.

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