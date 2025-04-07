В России более четверти преподавателей сомневаются в трудоустройстве своих выпускников

Несмотря на дефицит кадров в России, более четверти преподавателей высших учебных заведений и колледжей считают перспективы своих выпускников на рынке труда скромными. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на работу экспертов РАНХиГС «Шансы удовлетворительные: что препятствует трудоустройству молодежи в условиях кадрового голода?».

Согласно статье, в опросе для нее поучаствовали более 19 тыс. преподавателей РФ. 24% респондентов сочли, что у их выпускников «удовлетворительные» шансы на трудоустройство, а 4% назвали их «плохими». Положительно оценили возможности своих учащихся 66% педагогов. При этом доля «преподавателей-оптимистов» зависит от направления обучения: на компьютерном и педагогическом направлениях, инженерном деле и архитектуре в «отличные» и «хорошие» перспективы студентов верят 74% педагогов, а среди преподавателей гуманитарных и естественных наук, искусства и культуры этот показатель составляет 53–61%.

В материале отмечается, что больше всего в трудоустройстве выпускников уверены в Уральском, Южном и Дальневосточном федеральных округах.

На этом фоне 2 апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать меры стимулирования для студентов, совмещающих работу по профилю обучения с учебой. Реформа призвана повысить качество практической подготовки студентов, упрочить связь между образованием и рынком труда, снизить нагрузку на учащихся, совмещающих работу и учебу.

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