Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Учёные раскрыли секрет успешной учебы — и это не посещение пар

IJME: гибкий формат обучения позволил студентам добиться лучшей успеваемости
close
Depositphotos

Нидерландские ученые из Университета Тилбурга и Радбаудского университета изучили влияние формы обучения в вузе (очной, онлайн или в записи) на академическую успеваемость. Исследование опубликовано в научном издании International Journal of Management Education (IJME).

Команда проанализировала оценки 300 студентов бакалавриата, изучавших курс «Организация и окружающая среда». Участники могли посещать лекции очно, смотреть трансляции в реальном времени или просматривать их записи позже.

Результаты экзаменов показали, что все группы усвоили материал одинаково хорошо. Ключевым фактором оказалась возможность выбора формата под свои обстоятельства.

Исследователи выделили следующие преимущества свободы выбора формы обучения. Онлайн-форматы помогли не отставать от программы студентам с ограниченными и тем, кто живет далеко от учебного корпуса.
Кроме того, удаленный формат позволил сочетать учебу с работой и стажировками.

Наконец, преподаватели вовлекали учащихся на дистанционной форме обучения в процесс через чаты и викторины.

Ученые отметили, что учебный корпус сохранил важную роль для социализации и живой командной работы. Однако принудительное посещение лекций не гарантирует сплоченность коллектива.

Ранее исследователи выяснили, что некоторые видеоигры помогают студентам лучше учиться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами