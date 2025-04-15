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Четверых граждан Киргизии, задержанных в бане, выдворят из страны

Четверых из 24 задержанных в бане в Москве граждан Киргизии выдворят из РФ
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Александр Кондратюк/РИА Новости

Четверых из 24 задержанных в московской бане граждан Киргизии выдворят из России. Об этом сообщается на сайте министерства труда, социального обеспечения и миграции республики.

«В настоящее время 20 из 24 задержанных граждан были освобождены, а по 4 гражданам принято решение о выдворении из Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что за январь — февраль 2025 года сотрудники представительства Киргизии в РФ осуществили более 116 выездов в отделения полиции и центры временного содержания Москвы в интересах 135 граждан, а также приняли участие в девяти судебных процессах.

Утром 14 апреля стало известно, что полиция провела рейд в московской бане, куда не пускали российских посетителей. ТАСС сообщил, что силовики выявили 25 мигрантов с нарушениями режима пребывания в РФ. Всего в отделение полиции доставили 59 иностранных граждан.

Министерство иностранных дел Киргизии потребовало от российской стороны объяснить задержание соотечественников.

Ранее депутат парламента Киргизии осудил задержания в московской бане.

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