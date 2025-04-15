Четверых граждан Киргизии, задержанных в бане, выдворят из страны

Четверых из 24 задержанных в московской бане граждан Киргизии выдворят из России. Об этом сообщается на сайте министерства труда, социального обеспечения и миграции республики.
«В настоящее время 20 из 24 задержанных граждан были освобождены, а по 4 гражданам принято решение о выдворении из Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что за январь — февраль 2025 года сотрудники представительства Киргизии в РФ осуществили более 116 выездов в отделения полиции и центры временного содержания Москвы в интересах 135 граждан, а также приняли участие в девяти судебных процессах.
Утром 14 апреля стало известно, что полиция провела рейд в московской бане, куда не пускали российских посетителей. ТАСС сообщил, что силовики выявили 25 мигрантов с нарушениями режима пребывания в РФ. Всего в отделение полиции доставили 59 иностранных граждан.
Министерство иностранных дел Киргизии потребовало от российской стороны объяснить задержание соотечественников.
Ранее депутат парламента Киргизии осудил задержания в московской бане.