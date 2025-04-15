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«Радиостанция Судного дня» передала четыре сообщения

Радиостанция Судного дня УВБ-76 передала четыре сообщения за день
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Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Зафиксированы четыре новых, нерасшифрованных сообщения на радиостанции УВБ-76 («Радиостанция Судного дня»). Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Временные метки сообщений: 10:54 («нептун»), 15:48 («тимус»), 17:17 («лисоплащ») и 18:41 («нутобакс») по московскому времени.

Отмечается, что 7 апреля на станции также было зафиксировано сообщение — «буерофант».

Значение всех этих слов остается неизвестным.

10 марта УВБ-76, также известная как «Жужжалка» передала странный сигнал. Послание состояло из чисел и имен.

«Николай, Женя, Татьяна, Иван... Николай, Женя, Татьяна, Иван», — монотонно произнес голос, после чего назвал комбинацию чисел.

УВБ-76 известна своим почти постоянным вещанием с преобладанием монотонного «жужжания», прерываемого иногда неразборчивыми фразами, числами или бессмысленными словесными последовательностями. Предполагается, что радиостанция принадлежит Вооруженным силам РФ, однако о ее назначении достоверно ничего не известно.

Ранее «Радиостанция Судного дня» транслировала Shaman и «Лебединое озеро».

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