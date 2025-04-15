«Радиостанция Судного дня» передала четыре сообщения

Зафиксированы четыре новых, нерасшифрованных сообщения на радиостанции УВБ-76 («Радиостанция Судного дня»). Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».
Временные метки сообщений: 10:54 («нептун»), 15:48 («тимус»), 17:17 («лисоплащ») и 18:41 («нутобакс») по московскому времени.
Отмечается, что 7 апреля на станции также было зафиксировано сообщение — «буерофант».
Значение всех этих слов остается неизвестным.
10 марта УВБ-76, также известная как «Жужжалка» передала странный сигнал. Послание состояло из чисел и имен.
«Николай, Женя, Татьяна, Иван... Николай, Женя, Татьяна, Иван», — монотонно произнес голос, после чего назвал комбинацию чисел.
УВБ-76 известна своим почти постоянным вещанием с преобладанием монотонного «жужжания», прерываемого иногда неразборчивыми фразами, числами или бессмысленными словесными последовательностями. Предполагается, что радиостанция принадлежит Вооруженным силам РФ, однако о ее назначении достоверно ничего не известно.
Ранее «Радиостанция Судного дня» транслировала Shaman и «Лебединое озеро».