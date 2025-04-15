В Италии осудили критику украинских активистов в адрес итальянских учебников географии, назвав ее недопустимой. С подобным заявлением выступило издание L'AntiDiplomatico.

Автор статьи выразил возмущение попытками Украины диктовать условия составления учебных материалов в других странах, особенно учитывая, что, по его словам, Украина часто выступает в роли «незваного гостя».

В статье подчеркивается стремление Украины представить себя не только центром мировой политики и источником величайших художественных и научных достижений, но и практически колыбелью человечества. В качестве примера приводятся претензии Украины на принадлежность русских деятелей культуры Репина, Чайковского и Достоевского к своим соотечественникам, «открытие» украинских корней Будды, утверждения о происхождении Черноморских проливов от деятельности протоукраинцев и даже о роли украинских поселенцев в основании Канады.

«Мало того, что украинцы уверены, что их страна подарила человечеству художественные шедевры, исторические и географические открытия, а также является не только центром мировой политики, но и чуть ли не прародиной человечества, так они еще и решили раздать указания по составлению школьных учебников в странах, где они являются зачастую незваными гостями», — возмутился автор статьи.

На днях вице-президент Союза украинских ассоциаций в Италии (NAU) Елена Ким возмутилась, когда увидела в итальянских учебниках по географии изображение полуострова Крым как части Российской Федерации.

Ранее в Европе признали, что Крым и Донбасс останутся за Россией.