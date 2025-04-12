Вице-президент Союза украинских ассоциаций в Италии (NAU) Елена Ким возмутилась, когда увидела в итальянских учебниках по географии изображение полуострова Крым как части Российской Федерации. Об этом сообщает «Новини Live».

По ее словам, украинские и итальянские активисты провели анализ более 60 учебников по географии, которые были изданы в период с 2010 по 2024 год. Она подчеркнула, что на начиная с 2022 года во многих книгах Крым начали обозначать как территорию России.

Ким добавила, что некоторые учебники освещают события в Донбассе как внутреннее противостояние между украиноязычными и русскоязычными жителями.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что для Крыма важно, чтобы после заключения мира в конфликте на Украине произошло юридическое признание региона российским, для этого есть «неплохие шансы».

Константинов напомнил, что в период воссоединения Крыма с Россией соблюдались все международные нормы, в том числе и устав ООН.

Ранее в Европе признали, что Крым и Донбасс останутся за Россией.