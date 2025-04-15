Овечкин рассказал, с кем из великих спортсменов хотел бы встретиться

Российская звезда хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился своей заветной мечтой — встретиться с легендарным американским баскетболистом Майклом Джорданом. Об этом он рассказал в интервью на странице PatMcAfeeShow в социальной сети X.

Несмотря на то, что у Овечкина уже есть автограф Джордана на игровой майке, личная встреча с кумиром остается для него желанной.

«У меня есть его автограф на джерси, однако мы ни разу не виделись. Так что да, я мечтаю встретиться с величайшим баскетболистом», — заявил Овечкин.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории.

Накануне Овечкин заявил, что пока не знает, продлит ли он контракт с «Вашингтоном» в 2026 году.

Ранее Овечкин оценил шансы «Вашингтона» на победу в Кубке Стэнли.