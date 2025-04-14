Овечкин оценил шансы «Вашингтона» на победу в Кубке Стэнли

Овечкин: «Вашингтон» идет в фаворитах на победу в Кубке Стэнли

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что его команда идет в фаворитах на победу в Кубке Стэнли, передает «Матч ТВ».

«Если посмотреть по сезону, то наша команда идет в фаворитах. Опять же, регулярный чемпионат и плей‑офф — две разные вещи. Никто никогда не знает, какой будет результат», — сказал Овечкин.

В ночь на 14 апреля «Вашингтон» проиграл «Коламбус Блю Джекетс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась поражением хозяев со счетом 1:4. Единственный гол «Вашингтона» в этом поединке оформил Овечкин.

Для Овечкина эта шайба стала 896-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. В апреле российский хоккеист побил «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, который насчитывал 894 шайбы.

Всего в текущем сезоне у Овечкина 43 заброшенные шайбы и 28 результативных передач в 63 встречах за клуб в текущем сезоне.

Ранее жена Овечкина поздравила мужа с установлением рекорда в НХЛ.