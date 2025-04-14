Овечкин ответил на вопрос, продлит ли он контракт с «Вашингтоном»

Овечкин пока не знает, продлит ли он контракт с «Вашингтоном»

Российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что пока не знает, продлит ли он контракт с «Вашингтоном» в 2026-м году, передает «Матч ТВ».

«Все‑таки мне будет 40 лет в сентябре 2025‑го. Поживем — увидим, как позволит здоровье. Будем смотреть и действовать по ситуации», — сказал Овечкин.

В ночь на 14 апреля «Вашингтон» проиграл «Коламбус Блю Джекетс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась поражением хозяев со счетом 1:4. Единственный гол «Вашингтона» в этом поединке оформил Овечкин.

Для Овечкина эта шайба стала 896-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. В апреле российский хоккеист побил «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, который насчитывал 894 шайбы.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс», игра состоится 16 апреля.

Ранее в НХЛ рассказали, ведутся ли переговоры с Россией о проведении матча.