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В Ростове участника украинского нацбатальона посадили на 12 лет

Суд в Ростове приговорил к 12 годам участника украинского нацбатальона
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Павел Лисицын/РИА Новости

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговор участнику украинского нацбатальона Вадиму Тивоненко, воевавшему против ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

«Фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет», — говорится в сообщении.

По данным спецслужб, Тивоненко мобилизовали на Украине, после чего он добровольно пошел служить в батальон националистов. Он воевал в районе Ивановского в ДНР, а в августе 2024 года попал в плен. При этом он пытался оказывать сопротивление и отстреливался.

Три года из назначенного срока мужчина проведет в тюрьме, а еще девять — в колонии строгого режима.

До этого Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор 25-летнему гражданину Бразилии Николасу Ча, который воевал в зоне СВО на стороне украинской армии в качестве наемника. В мае 2022 года он вернулся на родину, получив выплату в размере, эквивалентном 211 тысячам российских рублей.

Ранее жительницу Херсонской области осудили на девять лет за госизмену и шпионаж.

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