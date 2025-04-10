Суд вынес приговор бразильскому наемнику, воевавшему за ВСУ

Суд в ДНР приговорил к 7 годам колонии воевавшего за ВСУ бразильского наемника

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор 25-летнему гражданину Бразилии Николасу Ча, который воевал в зоне СВО на стороне украинской армии в качестве наемника. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ на своем сайте.

«Суд заочно приговорил Ча к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в марте 2022-го бразилец прошел военную подготовку во Львове, а затем участвовал в боях на Краматорском направлении в составе Интернационального легиона ВСУ. В мае того же года он вернулся в Бразилию, получив выплату в размере, эквивалентном 211 тысячам российских рублей.

Накануне суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы грузинского наемника Гелу Бегларашвили, который воевал в рядах вооруженных сил Украины. За материальное вознаграждение он выполнял приказы вышестоящих командиров и участвовал в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также военнослужащих российской армии.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО ликвидировали молодого наемника из Литвы.