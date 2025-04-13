Мужчина избивал возлюбленную в Петербурге и получил нож в грудь от ее сестры

В Петербурге мужчина избивал возлюбленную и получил ножом в грудь от ее сестры

В Петербурге 44-летний мужчина стал избивать 40-летнюю возлюбленную и получил от ее 42-летней сестры ножом в грудь. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в съемной квартире на Заводской улице, где проживали сестры. К младшей из них приехал избранник, и они устроили застолье с алкоголем. В какой-то момент между возлюбленными возник конфликт, и мужчина стал избивать подругу.

В этот момент сестра женщины решила за нее заступиться, взяла нож и вонзила его нападавшему в грудь. Он не выжил. Сестры сфотографировали мужчину с ножом в груди и отправили кадр его брату, который обратился за помощью в правоохранительные органы.

Прибывшие стражи порядка задержали пьяных сестер, с места изъяли следы пальцев рук, нож и одежду со следами вещества бурого цвета. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Новокузнецке женщина попала в больницу с ожогами 20% тела после ссоры с возлюбленным.