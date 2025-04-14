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80-летняя бабушка ударила внучку тапкой и получила тюремный срок

В Турции пенсионерка получила срок за то, что ударила внучку тапкой
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Shutterstock

Пенсионерка из Турции стала фигуранткой уголовного дела после того, как ударила внучку тапкой. Об этом сообщает Sabah.

Инцидент произошел в городе Денизли. Девушка по имени Асие Вурал жила с бабушкой и в день произошедшего хотела выйти вечером на улицу. Ее 80-летняя бабушка Асие Кайтан запретила выходить из дома и закрыла дверь.

Когда внучка пыталась открыть дверь, родственница ударила ее тапкой. В ответ девушка ударила пожилую женщину телефоном по голове. После этого у пострадавшей открылось кровотечение, и внучка вызвала медиков.

Вурал и Кайтан не имели друг к другу претензий, но, несмотря на это, правоохранительные органы начали расследование. Пожилую родственницу обвинили в «лишении человека свободы путем применения силы, угроз или обмана». При этом тапку сочли оружием.

В результате Кайтан приговорили к четырем годам и двум месяцам лишения свободы, которые она проведет в тюрьме. Сама женщина недовольна решением суда.

«Как я смогу там жить, мне сделали операцию, я еле хожу», – рассказала она.

Семья планирует оспорить решение суда.

Ранее в Ингушетии отец избил палкой двух дочерей и сына-подростка.

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