Петербурженка отсудила у бара деньги за отказ включать песню

Жительница Петербурга подала в суд на владельцев бара после того, как работники не включили понравившуюся ей песню. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, женщина отдыхала в заведении и трижды просила поставить желаемую композицию, но каждый раз ей отказывали. Как полагает сама посетительница, причиной стала личная неприязнь.

«Женщина хотела обязать руководство клуба заключить с ней договор на оказание услуг, чтобы подобные инциденты не повторялись», – сообщается в публикации.

По словам хозяина заведения, у персонала были причины для отказа. Петербурженка оскорбляла людей и бросалась в них лимонами.

Суд признал, что женщине был нанесен моральный вред. По решению суда владелец заведения выплатит посетительнице компенсацию в размере 2,5 тысячи рублей.

До этого в Дагестане суд стал на сторону местного жителя, чей багаж потеряла авиакомпания. В чемодане находились документы и другие вещи общим весом 20 килограмм. За потерю багажа авиакомпания выплатит ему 388 тысяч рублей и еще десять тысяч за моральный вред.

Ранее в Тамбове семья упавшей с качелей девочки отсудила более 500 тысяч рублей компенсации.