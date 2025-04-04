В Тамбове семья упавшей с качели девочки отсудила более 500 тысяч рублей компенсации

В Тамбове семье ребенка, упавшего с качели, выплатят более 500 тысяч рублей

В Тамбове девочка получила компенсацию после падения с аттракциона на детской площадке. Об этом сообщает Советский районный суд города.

Инцидент произошел в июне прошлого года, но решение по иску вынесли только сейчас. По данным инстанции, ребенок играл на площадке, и в какой-то момент упал с качелей. В результате она получила компрессионный перелом позвонков.

После произошедшего отец пострадавшей обратился в суд. Выяснилось, что в день инцидента на площадке не было ударопоглощающего покрытия.

«С учетом возраста пострадавшей, степени причиненных физических и нравственных страданий, необходимостью проходить стационарное лечение, суд удовлетворил требования истца», – сообщается в публикации.

Семья ребенка получила компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Помимо этого, отцу девочки выплатят 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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