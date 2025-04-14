Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жительница Белгородской области пострадала во время атаки ВСУ

Гладков: жительница хутора Бочанка пострадала во время атаки беспилотника ВСУ
close
Telegram-канал Настоящий Гладков

Хутор Бочанка Волоконовского района подвергся атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадала женщина. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате сбросов взрывных устройств с беспилотника по территории домовладения ранена женщина. Пострадавшую со множественными осколочными ранениями правой руки передали бригаде скорой помощи», — говорится в сообщении.

В результате атаки повреждения получил частный дом. Кроме того, огнем был уничтожен находившийся рядом автомобиль.

До этого украинский БПЛА атаковал грузовой автомобиль в поселке Ракитное Белгородской области. В результате произошедшего водитель грузовика не выжил.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область около 80 беспилотниками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами