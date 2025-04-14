Жительница Белгородской области пострадала во время атаки ВСУ

Гладков: жительница хутора Бочанка пострадала во время атаки беспилотника ВСУ

Хутор Бочанка Волоконовского района подвергся атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадала женщина. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате сбросов взрывных устройств с беспилотника по территории домовладения ранена женщина. Пострадавшую со множественными осколочными ранениями правой руки передали бригаде скорой помощи», — говорится в сообщении.

В результате атаки повреждения получил частный дом. Кроме того, огнем был уничтожен находившийся рядом автомобиль.

До этого украинский БПЛА атаковал грузовой автомобиль в поселке Ракитное Белгородской области. В результате произошедшего водитель грузовика не выжил.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область около 80 беспилотниками.